İstanbul'da uğradığı saldırının ardından beyin ölümü gerçekleşene gazeteci Hakan Tosun'un kardeşi Öznur Tosun, yaşanan sürece dair önemli açıklamalar yaptı. Olayın ''Tesadüf değil, planlı bir cinayet'' olduğunu vurgulayan Tosun, saldırganların üç kişi olduğunu bildirdi.

Gazeteci Hakan Tosun’un hayatını kaybetmesinden sonra kardeşi Öznur Tosun, yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çekti. Tosun, kardeşinin ölümünün sıradan bir vaka olmadığını belirterek, olayın planlı bir cinayet olabileceği iddiasını gündeme taşıdı.

Kamuoyunda daha önce bilinmeyen Öznur Tosun, kardeşinin ölümünün ardından yaptığı açıklamalarla ses getirdi. Tosun, olayın yüzeysel biçimde ele alınmasına tepki göstererek, soruşturmanın derinleştirilmesi gerektiğini savunuyor. Kardeşinin ölümünde eksik bırakılan detayların bulunduğunu ve bu yönlerin titizlikle araştırılmasını talep ediyor.

Öznur Tosun’un açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri, olay gecesine ait görüntülerde yer almayan unsurlar. Tosun, saldırının “tesadüf değil, planlı bir cinayet” olduğunu iddia ediyor. Özellikle olay sırasında üçüncü bir kişinin varlığı, güvenlik kamerası kayıtlarında görülmeyen detaylar ve hastane sürecindeki belirsizlikler üzerinde duruyor.

Tosun’un iddialarına göre, Hakan Tosun ölümünden önce önemli bir olaya tanıklık etmiş olabilir. Olay anında kameralara yansıyan anların yanı sıra, Tosun’un “Abim bir şeye tanık oldu. O gece onu susturdular.” sözleri, soruşturmanın seyrini etkileyebilecek nitelikte.

Resmî kaynaklar saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiğini söylerken, Tosun bu bilgilere itiraz ediyor. İddiasına göre saldırı üç kişi tarafından planlandı. “Görüntülerde abim ilk darbeyi alıyor, daha sonra yeniden saldırıya uğruyor” diyerek olayın çok katmanlı olduğunu vurguluyor.

Tosun, saldırı sonrası kardeşinin hastaneye kaldırılmasında yaşanan gecikmeye de dikkat çekiyor. Olayın saat 22.30 civarında yaşandığını, kardeşinin normalde 23.20’de evde olması gerekirken, ancak sabah 02.00’de hastaneye ulaştırıldığını belirtiyor. Olay yerine yakın birçok hastane varken neden uzak bir sağlık kuruluşuna götürüldüğünü sorguluyor.