1975'de İstanbul’da doğan Hakan Tosun, 1993’te özel radyoların yayına başlamasıyla teknik danışman olarak meslek hayatına giriş yaptı. 1998’den itibaren İzmir’e yerleşti ve burada çeşitli özel televizyon kanallarında haber montaj operatörü olarak çalıştı.

10 Ekim’den itibaren kendisinden haber alınamayan gazeteci, çevre eylemcisi ve belgeselci Hakan Tosun’un kafasına aldığı darbenin ardından yol kenarında baygın halde bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.

Saldırıdan sonra hastaneye kaldırılan Tosun’un beyin ölümünün gerçekleştiği belirtildi. Acı haber tedavi gördüğü Çam Sakura Hastanesi doktorları tarafından Tosun'un ailesine haber verdi.

Kafasına aldığı darbeler sonucuyla yol kenarında baygın halde bulunan Tosun'un üzerinde kimlik bulunmadığı için hastane kaydı yapılamamış, bu nedenle ailesine günlerce ulaşılamamıştı.