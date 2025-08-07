Gazeteci Fatih Altaylının Youtube kanalına erişim engeli kararı geldi. Bu karar internet servis sağlayıcılarına bildirildi. Kanal şu an Türkiye'den erişilebilir durumda.

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz, konuya dair sosyal medya gönderilerinde kararın RTÜK talebiyle alındığının henüz belirli olmadığını duyurdu.

Akdeniz'in sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı hakkında erişim engeli kararı verildi. Henüz kararın "milli güvenlik" sebebiyle mi yoksa RTÜK talebiyle mi alındığı belli değil. YouTube'un da karara uyup, uymayacağı belli değil. Tek net olan kanala bir hukuki müdahale olduğu."