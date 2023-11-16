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Gazeteci Elif Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'Tehdit', 'Şantaj' ve 'İftira' suçlarından 20 Ekim tarihinde tutuklanmıştı. Ancak, 15 Kasım Çarşamba günü tahliye edildi.

Soruşturmanın odak noktasında olan gazeteci Akkuş, sorgusunda, “25 yıldır TRT'de görev yapıyorum. Benim için bu ülke, bu bayrak önemli hassasiyet taşımaktadır. Hakan K. ve Sinan A.'yı tanımam, aramızda husumet de yoktur. Serbest bırakılmayı talep ederim” ifadelerini kullanmıştı.