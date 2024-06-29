Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlamalarıyla tutuklanan Gazeteci Elif Akkuş, tahliye edildi. TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına ilişkin, anonim bir X hesabında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklanan Elif Akkuş, 25 yılı aşkın bir süredir TRT’de çalışmaktaydı.

Elif Akkuş, 20 Ekim'de Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Gazeteci Elif Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, müvekkilinin serbest bırakılacağını belirterek, "Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi. Birkaç saat içinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakılacak" dedi.

25 yıldır TRT’de çalışan Elif Akkuş, 20 Nisan’da hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınmıştı. Üç aylık “görevden uzaklaştırma tedbiri”nin ardından TRT binasına alınmamıştı. Elif Akkuş, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne dava açarak hukuki süreci başlatmıştı. Bu süreçte avukatı Ersöz, üç aylık uzaklaştırma süresinin bitmesine rağmen müvekkilinin TRT binasına alınmadığını ve dilekçelerine yanıt verilmediğini ifade etmişti. Akkuş, 16 Ekim’de Ankara’da gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

ELİF AKKUŞ KİMDİR?

1996 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) bünyesinde gazetecilik kariyerine adım atan Elif Akkuş, özellikle Irak, Suriye ve Libya gibi kriz ve savaş bölgelerinde gerçekleştirdiği haberlerle dikkatleri üzerine çekti. 2023 yılı Mayıs ayında, hiçbir gerekçe belirtilmeden 3 aylığına görevden uzaklaştırılan Akkuş, kariyeri boyunca savaş muhabirliği alanında uzmanlaşmış olup, TRT bünyesinde çeşitli zorlu koşullarda görevler üstlenmiştir.