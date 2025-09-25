Ankara’da doğan Uğurtürk, eğitim hayatı boyunca başkentte kaldı ve küçük yaşlarından itibaren gazeteci olma hayalleri kurdu. Liseyi Çankaya Lisesi’nde tamamladıktan sonra, üniversiteyi Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde bitirdi. Kariyer başlangıcına FOX TV’de muhabir olarak başlayan Uğurtürk, daha sonra Kanal B, TGRT Haber, TRT Haber, TRT Spor ve NTV gibi kanallarda mesleğini idame ettirdi.

Damla Uğurtürk, muhabir, gazeteci, moderatör ve televizyon programı sunucusu kimlikleriyle öne çıkıyor. Uğurtürk, başta olmak üzere spor programlarıyla tanınıyor. Uğurtürk, ekranlardaki doğal sunumu ve güvenilir üslubu, Türkiye’de takip edilen kadın gazetecilerden biri olmasına katkı sağladı. Lise ve üniversite eğitiminden başlayarak medya dünyasına adım atan Uğurtürk, özellikle genç yaşlarda staj ve muhabirlik işleriyle deneyim kazandı. TRT ve FOX TV’de edindiği tecrübeler, kariyerinde dönüm noktaları oldu. Ayrıca sporun her alanında yer almayı önemsiyor; TRT Spor’daki “Spor Her Yerde” ve “Spor Dünyası” programlarında amatör sporcuların başarılarını ekrana taşıdı.

Damla Uğurtürk Sevgilisi Kim?

Damla Uğurtürk, 1986 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 39 yaşında. Eğitimini ve gençlik yıllarını Ankara’da geçirdi. Son günlerde magazin dünyasında adı ünlü oyuncu Ozan Güven ile aşk yaşadığı iddialarıyla anılıyor. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sosyal medya paylaşımları magazin sayfalarında geniş yankı uyandırdı.