Gazeteci Cevat Akpınar Neden Öldü Cevat Akpınar Kimdir

Gazeteci Cevat Akpınar’ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Cevat Akpınar kimdir? İşte detaylar…

Konya'nın eski ve tanınmış gazetecilerinden Cevat Akpınar, 86 yaşında hayatını kaybetti. Gazetecilik alanında önemli başarılar elde eden ve Konya basınının duayen isimlerinden biri olarak tanınan Akpınar’ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Veyis Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi.

Cevat Akpınar, uzun yıllar süren gazetecilik kariyerinde birçok başarıya imza atarak, yerel ve ulusal basında önemli katkılarda bulunmuştu.

Akpınar’ın vefatı, Konya basın camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı. Akpınar’ın meslek hayatı boyunca gösterdiği özveri ve katkılar, onun gazetecilik tarihindeki kalıcı izini bırakmıştır.