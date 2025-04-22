"Bugün Kıbrıs" gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni olan Akın, araştırmacı gazetecilik anlayışı ve toplumsal meselelerdeki duyarlılığıyla öne çıkıyor.

MESLEKİ GEÇMİŞİ VE EĞİTİMİ

1981 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ayşemden Akın, lise eğitimini Bahçelievler Deneme Lisesi’nde tamamladı. Üniversite yıllarında edindiği perspektif, gazetecilik kariyerine yön vererek onun yalnızca bir haberci değil, aynı zamanda toplumsal değişim için sesini kullanan bir figür olmasını sağladı.

Gazetecilik kariyerine 2005 yılında adım atan Akın, muhabirlikten yazı işleri müdürlüğüne kadar medya sektörünün farklı kademelerinde görev aldı. Star Kıbrıs, Avrupa (Afrika) ve Yenidüzen gibi Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen yayın organlarında köşe yazarlığı yaptı.

SİYASİ İLETİŞİMDEN MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİNE

2012-2019 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Basın Bürosu Sorumluluğunu üstlenen Akın, 2021 yılında ise gazeteci meslektaşlarıyla birlikte "Bugün Kıbrıs" adlı dijital haber platformunu kurarak Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi. Bu adım, Akın’ın bağımsız ve sorgulayıcı gazetecilik anlayışını pekiştiren bir girişim olarak değerlendiriliyor.

İKİ TOPLUMLU YAYINLAR VE ÖDÜLLER

Ayşemden Akın, 2020 yılından bu yana Astra FM’de hazırlayıp sunduğu iki toplumlu radyo programı aracılığıyla Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında iletişim ve anlayışı artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda yürüttüğü çalışmalar sayesinde "En İyi Haber", "Etkili Yayınlar" ve "Barış Ödülü" gibi çeşitli ödüllere layık görüldü.

GÜNDEMDEKİ YERİ

Son dönemde özellikle “Kayıp 5 Kaset” başlıklı haber dosyasıyla gündeme gelen Akın, özgür basın, demokrasi ve iki toplumlu çözüm süreçlerine ilişkin duruşuyla kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.