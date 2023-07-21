İşletme Müdürü Salman, ilçede ana hatların tamamlanmasının ardından binaların bağlantılarının yapılacağını ifade etti.

Salman yaptığı açıklamada; “Şimdi sıra bina bağlantılarında. Yapılacak testlerin ardından bina bağlantıları yapılacak. Ardından bu yıl için programa alınan bölgelerin tamamına doğalgaz arzı sağlanacak. 2023 yılında Çayıralan’da toplam 10 km yatırım yapılacak. Çayıralan’da çalışmaların tüm hızıyla devam ediyor. Çayıralan’ın bir bölümünün bu yıl içinde doğalgaza kavuşacak. Çayıralan ilçemizin 10 Mart 2022 tarihinde lisansı eklendi. Şirketimiz tarafından tüm hazırlıklar yapılarak Çayıralan 2023 yılı yatırım programına alındı. Çayıralan ilçemize ilk kazma 14 Mayıs 2023 tarihinde vurulmuş olup yaklaşık 10 km yatırım yapılacak. Ana hatlar tamamlanmış olup test işlemleri devam etmektedir. Test işlemlerinin ardından bina bağlantıları yapılacaktır. 2023 Yılı yatırımında yer alan 10 Km’lik hattın Şirketimiz tarafından tüm altyapı çalışmaları tamamlanacak ve bu yıl içerisinde gaz arzının sağlanması planlanmaktadır. Abone Merkezi için Çayıralan’daki işyerimiz Yenimahalle Cumhuriyet Caddesi üzerinde yer almaktadır. Abone yaptırmak isteyen vatandaşlarımız burada yer alan büromuzdan aboneliklerini yaptırabilirler” ifadelerini kullandı. Mustafa Babayiğit