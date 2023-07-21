Gayrimenkul sektöründe tapu müdürlüklerinin yoğunluğu nedeniyle aksayan satışlar, artık noterliklerden de yapılabilecek. Bu sayede artık gayrimenkul alanlar kısa sürede tapularına kavuşacak. Konuyla ilgili konuşan Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp, yıllarca süregelen bir sorunun yapılan düzenlemeyle son bulduğunu söyledi. Yeni sistemle vatandaşların tapularını artık noterlerden de alabileceğini belirten Alp, “Uzun yıllar gayrimenkul alan vatandaşlarımız tapu müdürlüklerinde sıra beklemek zorunda kaldı. Yoğunluk nedeniyle günlerce beklenildi. Yapılan son düzenleme ile bu sorun giderilmiş oldu. Artık günlerce beklemeden aynı araç satışı gibi kısa sürede satışlar yapılabilecek. Bu sayede gayrimenkul sektöründe bir hareketlilik de oluşabilir. Hızlı alım satım yatırımcıları da çekecektir. Araç yerine gayrimenkulü tercih edebilirler. Yapılan bu değişiklik bu sektörde bizleri de çok memnun etti” dedi.

“Hafta sonu da satış yapılabilecek”

Hafta içi yapılan satış işlemlerinin hafta sonları da devam edeceğini belirten Şule Alp, sistemle ilgili şunları söyledi:

“Öncelikle vatandaşlarımız Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden satışı almak istedikleri noteri seçerek başvuru yapacak. Bununla beraber işlemler başlatılmış oluyor. Noterin incelemesinin ardından satışa engel olmadığı ve harç ödemelerinin yapılması için taraflara mesaj ulaştırılacak. Taraflar daha sonra noterlere gelerek imzaları atacak. Satış ile belgeler sisteme kaydedildikten sonra tapu vatandaşlara noterde teslim edilecek. Bu sistem hafta sonları nöbetçi olan noterlerde de geçerli olacak” dedi. İHA