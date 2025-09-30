Edinilen bilgiye göre, parkta oturan bir kişi ile cep telefonunu gasp etmeye çalışan şahıs arasında arbede çıktı.

Gaspçıya direnen vatandaş, aldığı bıçaklı darbesiyle yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken, yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ’da Gazi Caddesi’nde bulunan Cemaloğlu Parkı’nda meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.