Hava durumu tahminlerine göre, iç kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-6 derece altına düşmesi beklenirken, Cumartesi günü yağışların etkili olacağı bildirildi. Yozgat'ta da sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi?

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz (Antalya kıyıları hariç), İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Rize, Artvin, Ardahan, Adana ve Mersin’in kuzeyi ile Kahramanmaraş’ın batı ilçeleri yerel kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yozgat’ta bugün hava sıcaklıkları, 16°C - 25°C, öğleden sonra kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların, Cumartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu uyarılarına dikkat edilmesi ve özellikle yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Yağışlı hava koşulları ile ilgili güncel bilgiler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.