1946 yılında İstanbul’da doğan Garbis Özatay, 79 yaşındaydı.

Garbis Özatay’ın Meslek Hayatı

Lise eğitiminden sonra fotoğrafçılıkla ilgilenmeye başlayan Özatay, 1966’da Hürriyet Gazetesi’nin bünyesindeki Haber Ajansı’nda stajyer olarak çalıştı. Burada gazete fotoğrafçılığını öğrenen Özatay, fotoğraf sanatçısı Sami Güner’in stüdyosunda renkli fotoğrafçılık alanında kendini geliştirdi.

1969’da Türk Haberler Ajansı’nda profesyonel foto muhabiri olarak göreve başlayan Özatay, 1970 yılında Gazeteciler Cemiyeti’nin yarışmasında “Gazetecilik Başarı Ödülü” kazandı. 1971’de ise aynı dalda mansiyon aldı.

Ürdün Kralı Hüseyin’in babası Kral Tallal’ın ilk ve son fotoğrafını çekmesiyle adını duyuran Özatay, bu kareyi elde etmek için 10 gün boyunca hastanede bahçıvan kılığında çalışmıştı. Fotoğrafların yayımlanmasının ardından Ürdün’e girişi yasaklandı.

Meslek hayatı boyunca birçok gazete ve dergide görev yapan usta foto muhabiri, 1998’de Sedat Simavi Ödülü’nü kazandı. Daha sonra Milliyet gazetesinde uzun yıllar görev yaptı.

Garbis Özatay’ın Özel Hayatı

Garbis Özatay, evli ve iki çocuk babasıydı.

Garbis Özatay Neden Öldü?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Önceki Yönetim Kurulu üyesi Garbis Özatay’ın ölüm nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.