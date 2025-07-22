Ankara’nın Akyurt ilçesinde bir garajda park halinde bulunan araç yanarak kül oldu.

Olay Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’ndeki Ebru Sokak’ta meydana geldi.

İddialara göre müstakil iki katlı bir evin yanında yer alan garajda park halindeki araçta yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ilk olarak Akyurt Belediyesi’ne bağlı arazöz ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Akyurt İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin hızlı ve koordineli çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın eve sıçramadan söndürülse de yanan araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.