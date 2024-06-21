Merak, insanın bilgiye duyduğu doğal bir ihtiyacıdır. Bu doğrultuda, tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkmak isteyenler için Mahatma Gandhi ve Tuz Yürüyüşü gibi önemli figürler ve olaylar oldukça ilgi çekicidir.

Mahatma Gandhi kimdir? Tuz Yürüyüşü ne zaman yapıldı? Mahatma Gandhi, sadece Hindistan'ın değil, tüm dünyanın saygı duyduğu bir liderdir. Onun hayatı, felsefesi ve politik mücadelesi, sadece tarihin değil, günümüzün de ilgi odağıdır. İşte detaylar...

MAHATMA GANDHİ KİMDİR?

Mohandas Karamchand Gandhi (1869-1948), Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinin öncü lideri ve dünya genelinde barış, adalet ve şiddetsizlik (non-violence) kavramlarının sembolüdür. Gandhi, Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmasında kritik bir rol oynayan pasif direniş ve sivil itaatsizlik stratejilerini geliştirmiştir. Görüşleri ve eylemleriyle Gandizm olarak bilinen bir felsefi akımı kurarak, kötülüğe karşı aktif ancak şiddetsiz direnişi savunmuştur.

ULUSAL VE ULUSLARARASI TANINIRLIK

Hindistan'da "Mahatma" (yüksek ruh) ve "Bapu" (baba) olarak anılan Gandhi, ülkesinde resmi olarak "Ulusun Babası" unvanıyla anılmaktadır. Doğum günü olan 2 Ekim, Hindistan'da ulusal tatil olarak kutlanmakta ve Birleşmiş Milletler tarafından "Dünya Şiddetsizlik Günü" olarak ilan edilmiştir.

AKTİF SİYASET VE KAMPANYALAR

Gandhi, siyasi mücadelesine Güney Afrika'da başlamış, ardından Hindistan'da Hindistan Ulusal Kongresi'nin liderliğini üstlenerek ülke çapında birçok önemli kampanya yürütmüştür. Yoksulluğun azaltılması, kadın hakları, din ve etnik gruplar arası birliktelik gibi konularda aktif olarak çalışmıştır.