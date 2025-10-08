Gamze Topuz Kimdir?

Oyuncu Gamze Topuz, 8 Ekim 1983 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Bilgi Üniversitesi Televizyon Gazeteciliği bölümünde eğitim alan Topuz, Türker İnanoğlu Vakfı’nda (TÜRVAK) oyunculuk eğitimi aldı. 2004 yılında “En İyi Arkadaşım” dizisiyle televizyon kariyerine başlayan sanatçı, asıl çıkışını 2006-2011 yılları arasında “Doktorlar” dizisindeki Zeynep karakteri ile yaptı. Ardından “Hayat Bazen Tatlıdır”, “Küçük Sırlar”, “Mavi Kelebekler”, “Aşk ve Ceza” ve “Güzel Çirkin” gibi televizyon projelerinde yer aldı. Sinema alanında ise “SüpüRRR” ve “Sevimli Tehlikeli” filmlerinde rol aldı. 2010 yılında “Çarkıfelek” programında sunuculuk tecrübesi edinen Topuz, 2013’te “Benzemez Kimse Sana” yarışmasına katıldı ve kamera arkasında da casting direktörlüğü görevini üstlendi. 2022-2023 döneminde “Sipahi” dizisinde, 2019 yılında ise “Arka Sokaklar” dizisinde Savcı Ceyda rolüyle izleyicinin karşısına çıktı.

Gamze Topuz Evli Mi?

Gamze Topuz, 2014 yılında oyuncu Ümit İbrahim Kantarcılar ile evlendi; çiftin bu evlilikten Elis Naz adında bir kız çocukları oldu. Evlilikleri 2016 yılında sona erdi.

Topuz’un rol aldığı yapımlar arasında son olarak 2024 yılında NOW TV’de yayınlanan “Gizli Bahçe” dizisi ve 2025 yılı yapımı “Aşkın Yüzü” adlı film yer aldı. Sanatçı, sosyal medyada da aktif olarak takipçileriyle paylaşımlarda bulunuyor.

Rol Aldığı Yapımlar

Sinema Filmleri:

Aşkın Yüzü (2025), Sevimli Tehlikeli (2015), SüpüRRR (2009)

Televizyon Dizileri:

Gizli Bahçe (2024), Sipahi (2022–2023), Arka Sokaklar (2019), Erkenci Kuş (2018), Söz (2017), Hayat Bazen Tatlıdır (2016–2017), Evli ve Öfkeli (2015–2016), Güzel Çirkin (2013), Mavi Kelebekler (2011), Doktorlar (2007), Beşinci Boyut (2005), En İyi Arkadaşım (2004) ve Aşk ve Ceza (2010)