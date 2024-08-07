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GAMZE PAMUK ATEŞLİ'NİN HAYATI VE KARİYERİ

Gamze Pamuk Ateşli, 1994 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlayan Pamuk, 2015 yılında mezun olmuştur. Avukatlık kariyerine 2016 yılında Bursa Barosu'nda serbest avukat olarak adım atmıştır. Ayrıca, 2017 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümünde eğitim almaya başlamıştır.

ÇOCUK HAKLARI VE SİYASİ ÇALIŞMALAR

Pamuk Ateşli, çocuk hakları alanında önemli görevler üstlenmiştir. 2016 yılında Bursa Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkan Yardımcılığı yapmış ve ÇAÇAV (Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı) üyesi olarak çeşitli projelerde ve eğitimlerde yer almıştır. Ayrıca, 2015-2017 yılları arasında Denge ve Denetleme Ağı'nda Ağ Temsilcisi olarak görev yapmıştır. Çocuk hakları konusunda hem yerel hem de ulusal basında köşe yazıları yazmış ve "Düşünce" edebiyat dergisinde yazarlık yapmıştır.

SİYASİ KARİYERİ

Siyasi alanda da aktif olan Gamze Pamuk Ateşli, 2016 yılında CHP Osmangazi Gençlik Kolu Başkanlığı görevine seçilmiştir. 2018'de CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi üyeliğine seçilmiş ve CHP Genel Başkanı tarafından Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı MYK Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Aynı yılın Nisan ayında CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı MYK yardımcısı olarak atanmıştır.

Ateşli, 24 Haziran 2018 Genel Seçimi ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Avukat Örgütlenme Sorumlusu olarak da görev almıştır. Ayrıca, Balgöç üyesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) gönüllüsüdür.

Gamze Pamuk Ateşli, hukuk alanında ve siyasette kazandığı deneyimler ile dikkat çeken bir isimdir. Çocuk hakları ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif bir rol oynamış, CHP'de çeşitli görevlerde bulunmuştur.