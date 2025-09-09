Nerede Doğdu? Projeleri ve Yaptığı İşleri

Onedio haber kaynağına göre Gamze Gözalan, 10 Kasım 1962 tarihinde Yozgat'ta dünyaya geldi. Oyuncu ve dublaj sanatçısı olarak bilinen Gamze Gözalan, Evimiz Olacak mı?, Baskül Ailesi başta olmak üzere birçok televizyon dizisinde ve filmde rol aldı.

Çocuk Karakterlerini Seslendirdi

Aynı zamanda filmler ve dizilerde çocuk karakterlerini seslendirdi. Şirinler'deki Şirine bunlardan biridir. Şişkoo adlı bir kitap yazan Gamze Gözalan, bu kitapta mide ameliyatını ve şişmanlığını anlatır.

Radikal Karar Aldı: Tiyatroyu Bıraktı

50 yaşından sonra radikal kararlar alarak tiyatro sanatçılığını geride bıraktı ve kişisel gelişim dünyasına adım attı. Kişisel gelişim konusunda NLP (Neuro Linguistic Programming-Duyu Dili Programlama) Practitioner (Uygulayıcı) , NLP Master (Usta) ve NLP Trainer (Eğitmen) eğitimleri aldı. Bu eğitimlerin yanı sıra Nefes Koçluğu, Yaşam Koçluğu, İlişki Koçluğu, EFT (Emotional Freedom Technique-Duygusal Özgürleşme Tekniği) Uygulayıcılığı, Access Bars Facilitator (Uygulayıcı) ve Access Bars Trainer eğitimlerini de tamamlamıştır. Halen almakta olduğu Mandala eğitimi devam etmektedir.