Her iki tarafında hızlı başladığı maçı kazanan taraf Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu.
4-1 biten baçta üstünlüğü Yozgat Belediyesi Bozokspor kurdu.
Yozgat Belediye Bozokspor Bal Ligine kaldığı yerden devam ediyor. Alpaslan Demir
Her iki tarafında hızlı başladığı maçı kazanan taraf Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu.
4-1 biten baçta üstünlüğü Yozgat Belediyesi Bozokspor kurdu.
Yozgat Belediye Bozokspor Bal Ligine kaldığı yerden devam ediyor. Alpaslan Demir
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