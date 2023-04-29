Her iki tarafında hızlı başladığı maçı kazanan taraf Yozgat Belediyesi Bozokspor oldu.

4-1 biten baçta üstünlüğü Yozgat Belediyesi Bozokspor kurdu.

Yozgat Belediye Bozokspor Bal Ligine kaldığı yerden devam ediyor. Alpaslan Demir