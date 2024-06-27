Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 7 Temmuz'da yürürlüğe girmesi planlanan Genel Güvenlik Yönetmeliği'ni 31 Ağustos'a erteledi. Bu kararla birlikte sıfır araç bayileri, mevcut araçlarını satabilmek için 2 ay daha ek süre kazandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı bu karar, otomotiv sektörü için önemli bir rahatlama süresi sağlıyor. Yönetmeliğin ertelenmesiyle birlikte stokta bulunan ve önümüzdeki iki ay boyunca ithal edilecek araçlar, mevcut güvenlik yönetmeliğine göre satılabilecek. Bu durum, otomotiv firmalarının ekonomik açıdan rahatlamasına ve tüketicilerin mevcut stoklardan yararlanmasına olanak tanıyor.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Söz konusu düzenlemeye ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Genel Güvenlik Yönetmeliği, sektördeki firmalar ve tüketiciler tarafından yakından takip ediliyor. Yürürlük tarihinin ertelenmesi, sektördeki firmalar tarafından pozitif bir adım olarak değerlendiriliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu kararı ile sıfır araç bayilerine mevcut araçlarını satmaları için tanınan 2 aylık ek süre, firmaların stoklarını eritme hedeflerini destekliyor. Bu ek süre, otomotiv firmalarının ve distribütörlerin stoklarındaki araçları tüketiciye sunmalarına imkan tanırken, ekonomik anlamda da rahatlama sağlayacak.