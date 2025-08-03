10 Kasım 1994 tarihinde Almanya’nın Gelsenkirchen kentinde doğdu. Ayhan, futbola doğduğu şehrin gözde takımı Schalke 04 altyapısında başladı.

1999 senesinde Schalke Akademisi’nde alt yaş kategorilerinde gelişim sağlayan başarılı savunmacı, 2011-2012 sezonunda Schalke U19’da Almanya A Gençler şampiyonu gerçekleşti. 2013-2014 sezonunda A takıma yükselerek yer edindi.

Bu esnada Almanya ve Türkiye’de alt yaş kategorilerinde yer aldı.

Daha sonra ay-yıldızlı takımımızda bulundu. Türkiye ile ilk A Milli maçına 31 Ağustos 2016 tarihinde Rusya ile oynanan hazırlık maçında çıktı. 51 kez ay-yıldızlı formayı terlelet savunmacı 5 gole imza attı.