1 Mart 2000 yılında Almanya’da doğdu. Kutucu, futbol hayatına Almanya’da Haverkamp altyapısında adım attı.
2006-2011 seneleri arasında Rot-Weis Essen altyapısında oynayan oyuncu, 2011-2012 sezonunda ise Schalke altyapısından transfer gerçekleştirdi. Burada U17, U19 formalarını giyen Kutucu, 2018-2019 sezonunda profesyonel alanda yer aldı.
Hollanda ekiplerinden Heracles’de bir dönem oynayan Kutucu, 2021-2022 sezonunda Başakşehir’e 500 bin euro bonservis bedeliyle transfer gerçekleştirildi.
24 yaşındaki oyuncu Schalke formasıyla 52 maçta yer alırken 6 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Eyüpspor kariyerinde ise 42 maçta süre alan oyuncu 23 gol ve 11 asistlik performansla dikkatleri çekti.