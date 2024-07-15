Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların tecrübeli orta sahası Sergio Oliveira hakkında flaş bir haber geldi. 32 yaşındaki orta sahanın yeni adresinin belli olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar...

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sürpriz transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Kadrosunu Michy Batshuayi ile güçlendiren sarı kırmızılılar rotasını sağ bek ve orta saha transferine çevirdi.

Manchester United'ın İskoç yıldızı Scott McTominay ile görüşmelerini ilerleten sarı kırmızılılar İngiliz kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor.

Diğer yandan birçok bölgeye takviye yapması planlanan Galatasaray'da sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

Yeni yabancı kuralı nedeniyle sarı kırmızılılar kadrosunda 12 yabancı oyuncu bulunduracak.

Yeni transferlere yer açmak için Galatasaray'ın en az 4-5 yabancı oyuncusuyla yolları ayırması bekleniyor.

Sarı-Kırmızılı takımda kadro planlamasında yer almadığı belirtilen isimlerden Sergio Oliveira'ya Portekiz'den Braga'nın talip olduğu öğrenildi.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin yakında hızlanacağı ifade edildi.

Cimbom ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Oliveira'ya 2.5 milyon Euro değer biçiliyor.

Takvim'de yer alan habere göre; futbolcunun da ülkesine dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Sarı-Kırmızılı formayla 58 maça çıkan Sergio Oliveira, 6 gol, 7 de asist kaydetti.

32 yaşındaki futbolcu Galatasaray'da senelik 2 milyon 750 bin Euro garanti ücret ede ediyor.

Portekizli yıldız oyuncu Galatasaray formasıyla 2 şampiyonluk yaşadı.