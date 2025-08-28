Şampiyonlar Ligi’nde grup aşaması kura çekimi tamamlandı. Türkiye’yi temsil eden Galatasaray, dördüncü torbadan kura çekimine dahil edildi. Fenerbahçe’nin Benfica’ya elenmesinin ardından Devler Ligi’ndeki tek temsilcimiz Sarı-Kırmızılılar oldu.

Kura formatı gereği her torbadan iki takım aynı gruba düştü. Bu doğrultuda Galatasaray, Avrupa’nın önde gelen ekipleriyle eşleşti.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki rakipleri şöyle:

Liverpool

Manchester City (D)

Atletico Madrid

Eintracht Frankfurt (D)

Bodo/Glimt

Ajax (D)

Union SG

Monaco (D)