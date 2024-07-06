Galatasaray Petrol Ofisi, 1. turda Lüksemburg ekibi Racing FC Union ile karşılaşacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bu önemli eşleşme için kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapıldı.

Galatasaray Petrol Ofisi, 8. Grup’ta ilk olarak Racing FC Union ile mücadele edecek. Bu maçtan galip ayrılması durumunda, BIIK Shymkent (Kazakistan) ile NSA Sofia (Bulgaristan) arasındaki eşleşmenin galibiyle 2. tura yükselme mücadelesi verecek.

Grup maçlarının ilki 4 Eylül'de, kazanan takımların 2. tura yükselme maçı ise 7 Eylül'de oynanacak. Ancak, grup maçlarının nerede yapılacağı henüz açıklanmadı.

Galatasaray Petrol Ofisi'nin bu kritik maçlarda göstereceği performans, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde ne kadar ileriye gidebileceğini belirleyecek. Tüm gözler sarı-kırmızılı ekibin üzerinde olacak.

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. Tur Detayları

Rakip: Racing FC Union (Lüksemburg)

Kura Çekimi: İsviçre, Nyon

İlk Maç Tarihi: 4 Eylül

Olası 2. Tur Rakibi: BIIK Shymkent (Kazakistan) veya NSA Sofia (Bulgaristan)