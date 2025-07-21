Arda Ünyay, 18 Ocak 2007'de Ankara Çanyaka da doğdu. Ünyay’ın eğitim sürecine dair detaylar sınırlı kalsa da futbola olan ilgisi erken yaşlarda başladı. 11 yaşındayken MKE Ankaragücü altyapısın da yer aldı.

2 Eylül 2022 tarihinde henüz 15 yaşındayken kulübüyle 5 senelik profesyonel sözleşme yaptı. İlk profesyonel maçına Pendik spor karşısında oynadı. Oyuna 59. dakikada dahil olarak performansıyla ilgi çekti. Süper Lig'deki ilk deneyimini ise 7 Haziran 2023’te Adana Demirspor karşısında verdi bu kez sahaya 70. dakikada adım attı.

11 Şubat 2025’te Galatasaray tarafından 500 bin Euro bonservis bedeliyle transfer gerçekleştirildi. Şu anda Galatasaray U19 takımında oynuyor. A Takım kadrosunda da yer edindi.