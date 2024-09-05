Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılar, UEFA'ya sunmuş oldukları oyuncu listesi ile Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında yer alacak isimleri netleştirdi. Takım, bu sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği oyuncu listesi şöyle:
Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç
Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı
Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira
Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz
Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü
25 Eylül 2024 / Galatasaray - PAOK
3 Ekim 2024 / Riga Skola - Galatasaray (D)
23 Ekim 2024 / Galatasaray - Elfsborg
7 Kasım 2024 / Galatasaray - Tottenham
28 Kasım 2024 / AZ Alkmaar - Galatasaray (D)
12 Aralık 2024 / Malmö - Galatasaray (D)
21 Ocak 2025 / Galatasaray - Dinamo Kiev
30 Ocak 2025 / Ajax - Galatasaray (D)
Cimbom evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını Salı günü oynayacak.