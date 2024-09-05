Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılar, UEFA'ya sunmuş oldukları oyuncu listesi ile Avrupa'nın en prestijli kulüp turnuvasında yer alacak isimleri netleştirdi. Takım, bu sezon Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor.Teknik direktör Okan Buruk'un belirlediği oyuncu listesi şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sánchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

Galatasaray'ın Avrupa Ligi fikstürü

25 Eylül 2024 / Galatasaray - PAOK

3 Ekim 2024 / Riga Skola - Galatasaray (D)

23 Ekim 2024 / Galatasaray - Elfsborg

7 Kasım 2024 / Galatasaray - Tottenham

28 Kasım 2024 / AZ Alkmaar - Galatasaray (D)

12 Aralık 2024 / Malmö - Galatasaray (D)

21 Ocak 2025 / Galatasaray - Dinamo Kiev

30 Ocak 2025 / Ajax - Galatasaray (D)

Cimbom evindeki Elfsborg maçını Çarşamba, Dinamo Kiev maçını Salı günü oynayacak.