Galatasaray, rekor bedelle Uğurcan Çakır'ı 27.5 milyon Euroya Trabzonspor'dan transfer etti. 29 yaşındaki file bekçisi sarı-kırmızılı ekiple 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreni sonrası mutluluğunu paylaşan Çakır, şu açıklamalarda bulundu:

"Galatasaray'a yakışır bir futbol sergilemek, taraftarımızı mutlu etmek için buraya geldim. İç sahadaki maçlarda taraftar çok iyi destek veriyor. Ben de bu desteği hissedecek olmaktan çok mutluyum. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak benim de hayallerimden biriydi. Terimin son damlasına kadar Galatasaray için mücadele edeceğim" dedi.