Berat Luş, Galatasaray’ın altyapısından yetişen ve özellikle son kamp döneminde sergilediği performansla teknik heyetin dikkatini çeken genç bir sol kanat oyuncusudur. 2007 doğumlu olan Luş, henüz 18 yaşında olmasına rağmen, profesyonel düzeyde gösterdiği oyun zekâsı ve hücum katkısıyla gelecek vadeden futbolcular arasında gösterilmektedir.

Berat Luş Kimdir?

Berat Luş, 20 Nisan 2007 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Futbola küçük yaşlarda Galatasaray altyapısında başlamış, yaş gruplarında gösterdiği istikrarlı performansla kısa sürede A takıma göz kırpan oyuncular arasına girmiştir.

Sol kanatta forma giyen Luş, hızlı driplingleri, etkili ortaları ve ceza sahasına yaptığı koşularla dikkat çekmektedir. 2025 yılı itibarıyla 18 yaşındadır.

Hangi Takımda Oynuyor?

Berat Luş’un doğum yeri İstanbul olmakla birlikte, Türkiye’yi hem kulüp hem de milli takım düzeyinde temsil etmektedir.

2025 sezonu itibarıyla gelişimini sürdürmesi amacıyla Galatasaray tarafından TFF 1. Lig takımlarından Esenler Erokspor’a kiralanmıştır. Bu transferle genç futbolcunun daha fazla süre alarak maç tecrübesi kazanması hedeflenmektedir.

Milli Takımda Da Göz Doldurdu

Berat Luş, yalnızca kulüp düzeyinde değil, aynı zamanda Türkiye U18 Milli Takımı formasını da başarıyla taşımaktadır. Milli forma altında şu ana kadar 8 maça çıkan genç futbolcu, 3 gol atmayı başarmıştır. Bu performansı, onun hücum hattında ne denli etkili bir oyuncu olduğunu kanıtlar niteliktedir.