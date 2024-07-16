Galatasaray, sağ bek arayışında önemli bir adım attı. Kopenhag kulübü, Galatasaray'ın Elias Jelert ile ilgilendiğini resmen açıkladı. Genç futbolcunun transferi için görüşmelerin başladığı belirtilirken, Galatasaray'ın Danimarka'nın FC Copenhagen takımında forma giyen Elias Jelert Kristensen için 10 milyon avroluk bir teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

ELİAS JELERT KİMDİR? HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Elias Jelert Kristensen, 12 Haziran 2003 doğumlu ve FC Copenhagen takımında defans mevkiinde oynamaktadır. 178 cm boyunda olan genç futbolcu, sağ ayağını kullanmaktadır.

Galatasaray'ın transfer hamlesi, Danimarka futbol otoriteleri tarafından büyük ilgiyle karşılanırken, Kopenhag kulübü ise transferdeki son gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Transferin detayları önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.