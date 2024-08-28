İstanbul’da 1986 yılında doğan Ali Yüce, eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi'nde başlamış, ardından Eyüboğlu Koleji’nde lise eğitimini tamamlamıştır. Üniversite eğitimini Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Reklamcılık bölümünde tamamlayan Yüce, lisans üstü eğitimini Miami Ad School’da sürdürmüştür.

İş yaşamına 2005 yılında aile şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda başlayan Yüce, 2010 yılında SKODA Türkiye Distribütörü Yüce Auto AŞ’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nde 2014-2018 yılları arasında iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Yüce, şu anda DEİK Türkiye - Çekya İş Konseyi Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca Türk Çek Dostluk Derneği'nin kurucu üyesi, Galatasaray Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi, ODD kurucu üyesi, Oyder, Büyük Kulüp ve Moda Deniz Kulübü'nde aktif bir üye olarak tanınmaktadır. İngilizce bilen Yüce, dört çocuk babasıdır.

Galatasaray’daki başkanlık seçimi sürecinde Dursun Özbek'in yönetim listesinde yer aldığı konuşulan Ali Yüce, bu dönemde dikkat çeken isimlerden biri oldu. Ali Yüce’nin iş dünyasındaki başarıları ve serveti hakkında merak edilenler giderek artıyor. Yüce, Yüce Auto AŞ’de Reklam ve Pazarlama Komitesi Başkanlığı, İcra Kurulu Üyeliği ve uluslararası ilişkiler gibi önemli görevlerde bulunmuştur. Yüce Auto AŞ, 65 yılı aşkın bir geçmişe sahip olup, ŠKODA markasının Türkiye distribütörüdür ve otomotiv sektöründe köklü bir deneyime sahiptir.

GALATASARAY YÖNETİMİNDE ŞOK GELİŞME: ALİ YÜCE İSTİFA ETTİ

Galatasaray'da yaşanan son gelişmeler, kulüp yönetimini derinden sarstı. Young Boys karşılaşmasından üç saat önce yayımlanan ve Ali Yüce'nin haberi olmadan isminin yer aldığı bildiriyi sorun olarak gören Yüce, istifa kararı aldı. Başkan Dursun Özbek, Yüce'nin bu kararından dönmesi için devreye girdi.

İSTİFANIN NEDENİ AÇIKLANDI

Ali Yüce'nin rahatsızlığı, bildirinin kendisiyle istişare edilmeden yayımlanmasından kaynaklandı. 40 milyon euroluk büyük bir maç öncesinde yapılan bu açıklamanın, eski yönetimi bağlayıcı nitelikte olması, Yüce'nin tepkisini çekti.

AHMET YÜCE'DEN AÇIKLAMA

Ali Yüce’nin babası Ahmet Yüce, konuyla ilgili Nevzat Dindar’a özel bir açıklamada bulunarak, “Ali kafasına koyduğu şeyi yapar, bunun dünyanın sonu olmadığını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Galatasaray yönetim kurulu, bu kriz üzerine acil bir toplantı yapma kararı aldı. Toplantı saat 18.00’de gerçekleşecek.