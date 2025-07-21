Hazırlık maçında Admira Wacker ile karşılaşan Galatasaray’da genç kaleci Batuhan Şen, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi ve yerine oyuna dahil olan Enes Emre Büyük ise dikkatleri üzerine çekti.

Enes Emre Büyük kimdir, Nereli?

2006 doğumlu Enes Emre Büyük, Galatasaray altyapısında kaleci olarak forma giymektedir. Henüz A takımda fazla forma şansı bulamayan genç eldiven, futbola da sarı-kırmızılı kulübün altyapısında başladı. Kariyerinde şu ana kadar başka bir kulüpte görev almadı.

Galatasaray teknik heyeti tarafından yakından takip edilen Enes Emre, Batuhan Şen'in sakatlığı sonrası hazırlık maçında ilk ciddi sınavını vermiş oldu. Genç kalecinin performansı önümüzdeki günlerde de merakla izlenecek.