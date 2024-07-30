Galatasaray, orta sahasını güçlendirmek için Okan Buruk’un ısrarla istediği, Bayren Münih’in yıldız oyuncusunu transfer ediyor.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını daha da hızlandıran sarı kırmızılılar, orta saha transferi konusunda aradığı kilit oyuncuyu sonunda buldu.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un ısrarla talep ettiği Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leon Goretzka'yı kadrosuna katmak üzere anlaşma sağladı.

Ali Sami Yen'in 73. ölüm yıl dönümünde Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "8 numarayı kuvvetlendirmemiz gerekiyor.

Bunun için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Kısa süre içinde taraftarlarımıza müjdeli haberi vereceğiz," demişti.

Sarı-kırmızılılar, aradıkları kilit oyuncuyu sonunda buldu. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray’a büyük zorluk çıkaran Leon Goretzka, Galatasaray’ın transfer listesine girdi.

Bayern Münih'in satış listesine koyduğu 30 yaşındaki Alman futbolcu için Galatasaray yönetimi, son dönemin en büyük bütçesini ayırmış durumda.

Bu transferin arkasındaki ana sebep, başarılı teknik direktör Okan Buruk'un Goretzka'nın Galatasaray'ın orta sahasını bir üst seviyeye taşıyacağı konusundaki inancı oldu.

Goretzka için gözden çıkarılan bonservis bedelinin 10 milyon Euro'nun üzerinde olduğu, yıllık maaşının ise net 5 milyon Euro civarında olacağı belirtiliyor.