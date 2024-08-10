Galatasaray, yıldız oyuncusu Wilfried Zaha ile yollarını ayırma kararı aldı. Süper Kupa maçının ardından ayrılık kararı açıklayan Zaha'nın yeni takımının ve sözleşme detaylarının belirlendiği öğrenildi.

İNGİLTERE'YE DÖNÜYOR

Geçtiğimiz hafta Süper Kupa maçında yedek olarak başladığı oyunda 75. dakikada sahaya giren Wilfried Zaha, maç sonrasında ayrılık kararını duyurdu. İngiltere Premier Lig takımlarıyla görüşmelerini sürdüren Zaha'nın, Crystal Palace ve Leicester City ile temas halinde olduğu belirtildi.

LEİCESTER CİTY İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Sabah gazetesinin haberine göre, Zaha'nın Leicester City ile anlaşmaya vardığı bilgisi edinildi. İngiltere Premier Lig’in yeni ekibi, tecrübeli futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Zaha’nın yıllık maliyetinin 8.8 milyon Euro olduğu ve bu tutarın tamamının Leicester City tarafından karşılanacağı ifade edildi.

Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk, Zaha’nın İngiltere Premier Lig’e dönme isteğini ve transfer görüşmelerini doğrulamıştı.

TARAFTARLA TARTIŞMA YAŞANDI

Zaha, sosyal medyada Galatasaray taraftarlarından gelen eleştiriler üzerine "Kapa çeneni" yanıtını verdi. Bu tartışma, futbolseverler arasında geniş yankı uyandırdı.

GALATASARAY’DAKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Wilfried Zaha, 2110 dakika süre aldı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi.