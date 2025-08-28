Wilfried Singo, 25 Aralık 2000 tarihinde doğdu. Fildişi Sahilli profesyonel futbolcudur. 24 yaşında olan Singo, Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde yer almaktadır.

Defans mevkiinde bulunan Singo, hem stoper hem sağ bek pozisyonlarında görev sürdürüyor. Fiziksel yapsıyla oldukça dikkat çeken ve 1.90 m boyunda olan futbolcu hız ve enerjisiyle ön planda.

Kariyerinde profesyonel anlamda Torino'da forma giymeye başlayan Singo, 2023 yılı itibarıyla Fransa'nın Ligue 1 takımlarından AS Monaco'ya transfer oldu.

Torino'da 2020-2023 sezonları arasında oynayan Singo, Monaco'da ise halen forma giymektedir. Ayrıca Fildişi Sahili milli takımında da mücadele etmektedir.

Galatasaray ile adı transfer döneminde anılmıştır. Galatasaray, sağ bek ve stoper pozisyonları için takıma almak istediği Wilfried Singo için Monaco ile bonservis pazarlıkları yapmaktadır.

Transfer sürecinde bazı detaylar ve maaş beklentileri gündemi sarıyor. Galatasaray tarafından satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde de durulmaktadır.

Bonservis bedelinin yaklaşık 30 milyon Euro civarında olduğu belirtilmektedir. Bu transfer gerçekleşirse Wilfried Singo Türk futbol tarihinin en pahalı defans oyuncusu olacaktır.