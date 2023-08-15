UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanşında Galatasaray, Rams Park’ta Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılıların Teknik Direktörü Okan Buruk, son olarak ligde oynadıkları Kayserispor maçının 11’ine göre Ljubljana karşısında 5 değişiklik yaptı. Buruk; Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Sergio Oliveira ve Cedric Bakambu’nun yerine Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira ve Mauro Icardi’ye görev verdi.

Mauro Icardi ilk kez 11’de

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Olimpija Ljubljana maçıyla bu sezon ilk kez 11’de başladı. Icardi daha önce ilk Ljubljana ve geçtiğimiz hafta ligde oynanan Kayserispor maçına yedek başlamış, oyuna sonradan dahil olmuştu.

Lucas Torreira 41 gün sonra sahada

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, 5 Temmuz’da İngiliz ekibi Hull City ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış, kamp dönemini tedaviyle geçirmişti. Sakatlığı atlatan Torreira, Kayserispor maçının 21 kişilik kadrosunda yer almış fakat süre bulamamıştı. 27 yaşındaki futbolcu, 41 gün sonra Ljubljana karşılaşmasıyla görev aldı.

Stoperde Kaan Ayhan ile Emin Bayram’a görev

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpija Ljubljana rövanşında defansın ortasında değişiklik yaptı. Buruk, Victor Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı’nın yerine Kaan Ayhan ve Emin Bayram’ı görevlendirdi.

Galatasaray mücadeleye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Emin Bayram, Angelino, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi 11’i ile başladı.

Yedeklerde Günay Güvenç, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelsson, Sargio Oliveira, Abdülkerim Bardakcı, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Cedric Bakambu bekledi.

Taraftarlardan yoğun ilgi

Galatasaray taraftarları, Olimpija Ljubljana maçına yoğun ilgi gösterdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hafta içi olmasına rağmen stadı doldurdu. Taraftarlar, mücadele öncesinde tezahüratlarla takımlarını maça hazırlarken, futbolcuları tek tek tribüne çağırdı. İHA