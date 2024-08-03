Gabriel Sara, 26 Haziran 1999 tarihinde Brezilya'nın São Paulo şehrinde dünyaya geldi. Şu anda İngiltere'nin EFL Championship kulübü Norwich City'de orta saha oyuncusu olarak görev yapmaktadır. Kariyerine São Paulo'da ofansif orta saha oyuncusu olarak başlayan Sara, burada önemli bir performans sergilemiştir.

São Paulo formasıyla ilk resmi maçına 3 Aralık 2017'de Brezilya Şampiyonası'nda Bahia karşısında çıktı. Kulüpteki dört yılı boyunca toplamda 120 maça çıkan Gabriel Sara, 17 gol atmayı başardı. 2022 yılında São Paulo'dan ayrılan oyuncu, 15 Temmuz 2022'de Norwich City ile 6 milyon euro transfer ücreti artı ek ödemeler karşılığında sözleşme imzaladı ve 2026 yılına kadar kulüpte kalma kararı aldı.

Norwich City formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2022'de Wigan Athletic karşısında çıktı ve sakatlanan Max Aarons'un yerine oyuna dahil oldu. İlk golünü Preston North End'e karşı kaydeden Sara, üç hafta sonra Stoke City'ye karşı tekrar gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca, 14 Şubat 2023'te Hull City karşısında attığı gol ve ardından Cardiff City ve Millwall karşısında galibiyet golü atması, onun formda olduğunu gösterdi.

2023–24 sezonunun ilk ayında bir gol ve iki asist yaparak EFL Championship Ayın Oyuncusu ödülüne layık görülen Gabriel Sara, performansı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Galatasaray'a transfer olacağına dair iddialar, futbolseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor.