Haluk Yürekli’nin 343 Digital YouTube kanalında duyurduğu bu bilgi, sarı-kırmızılı camiada heyecanla karşılandı. Peki, Ahmet Eler kimdir, kaç yaşında, serveti ne kadar, daha önce hangi görevlerde bulundu ve Galatasaray’da yeni dönem nasıl şekillenecek?

Ahmet Eler Kaç Yaşında, Nereli, Hangi Görevlerde Bulundu?

1970 yılında İstanbul’da doğan Ahmet Eler, 2025 yılı itibarıyla 55 yaşında. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu olan Eler, kariyerine finans ve danışmanlık sektörlerinde başladı. Ancak asıl öne çıkışı, spor yönetimi ve mali planlama alanlarında yaptığı çalışmalarla oldu. Daha önce çeşitli spor kulüplerinde danışmanlık ve yöneticilik görevlerinde bulunan Ahmet Eler, özellikle mali disiplin, bütçe yönetimi ve transfer stratejileri konusunda derin bir tecrübeye sahip.

Kendisi hakkında “vizyoner bir finansçı ve sağlam bir futbol aklı” yorumları yapılırken, Galatasaray camiası içinde de uzun süredir aktif ve destekleyici bir rol oynadığı ifade ediliyor.

Ahmet Eler’in Serveti Ne Kadar?

Ahmet Eler’in servetiyle ilgili kamuya açık net rakamlar bulunmamakla birlikte, finans, yatırım ve danışmanlık alanlarında uzun yıllardır aktif olması, iş dünyasında güçlü bir profil çizdiğine işaret ediyor. Kulislerde, çeşitli yatırım projeleri, özel fonlar ve danışmanlık şirketleri aracılığıyla önemli ölçüde maddi güce sahip olduğu konuşuluyor. Bu da onun kulübe yalnızca yönetimsel değil, aynı zamanda finansal katkılar sağlayabileceği yorumlarını beraberinde getiriyor.

Taraftarlardan Ahmet Eler’e Destek

Galatasaray taraftarları, sosyal medyada #AhmetElerGS etiketiyle yeni yönetime olumlu mesajlar gönderiyor. Özellikle ekonomik anlamda disiplinli bir yaklaşımın benimsenmesi, Avrupa’da başarıyı sürdürecek bir yönetimin işaretleri olarak görülüyor. Ahmet Eler’in, duygusal değil, stratejik bir yönetime öncülük edeceği beklentisi yüksek.