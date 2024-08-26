Galatasaray - Young Boys Rövanş Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Galatasaray, Young Boys ile rövanş mücadelesini 27 Ağustos Salı günü saat 22:00'de oynayacak. Maç, İstanbul'daki Rams Park Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Galatasaray - Young Boys Maçı Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Bu kritik karşılaşma TRT 1 ekranlarından ve TRT'nin tabii uygulaması üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç şifresiz olarak izlenebilecek.

Karşılaşmanın Hakemleri

Norveç Futbol Federasyonu'ndan hakem Espen Eskas, Galatasaray - Young Boys maçını yönetecek. Yardımcı hakemler ise Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin olacak. Dördüncü hakem olarak Mohammead Usman Aslam görev alırken, VAR'da Rob Dieperink ve AVAR'da Erwin Blank bulunacak.

Galatasaray'ın Tur Şansı ve Gerekli Sonuçlar

Galatasaray, Young Boys karşısında tur atlayabilmesi için iki farklı galibiyet alması gerekiyor. Örneğin, 2-0, 3-1 veya 4-2 gibi sonuçlar sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak. Tek farklı galibiyet durumunda karşılaşma uzatmalara gidecek. İsviçre ekibinin galip gelmesi veya beraberlik alması durumunda ise Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Teknik Direktör Okan Buruk'un Durumu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Disiplin Kurulu'nun verdiği 2 maç cezası nedeniyle bu maçta yedek kulübesinde olamayacak. Buruk, ilk maçta tribünden maçı izlemek zorunda kalmıştı.

Galatasaray'daki Eksikler

Galatasaray'da milli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, ilk maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kaan Ayhan'ın cezası bittiği için bu maçta görev alması bekleniyor. Sakatlığı devam eden Davinson Sanchez'in durumu ise maç günü netleşecek.