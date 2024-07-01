Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da yeni sezonun ilk KAP bildirimini hangi futbolcu için yapacağı belli oldu. Öte yandan Galatasaray'ın bu hafta toplam 3 transferde mutlu sona ulaşması bekleniyor.

Galatasaray, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig'in son 2 sezonunun şampiyonu olan kulüp, 2024-25 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Yeni sezonda takımını güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray, ilk KAP bildirimini Michy Batshuayi transferiyle yapacak.

Milliyet'in haberine göre, Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi dün resmen sona eren Batshuayi ile 3 yıllık bir anlaşma sağladı ve bu transferi bugün KAP'a bildirecek.

Ayrıca Galatasaray, 8 numara ve sağ bek pozisyonları için de yoğun mesai harcıyor.

İbrahim Hatipoğlu ve Cenk Ergün'ün yurt dışındaki transfer çalışmalarıyla orta saha ve sağ bek transferlerini bu hafta içinde sonlandırmayı planladıkları belirtildi.

Haberde Galatasaray'ın bu hafta Batshuayi ile birlikte en az 1 transferi daha bitirme olasılığının son derece güçlü olduğu vurgulandı. Haber Merkezi