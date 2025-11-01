Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dev heyecan yaşanacak. Lider Galatasaray, namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkarken; ikinci sıradaki Trabzonspor, deplasmanda kazanarak zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.

Mücadele, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul’daki Rams Park ev sahipliği yapacak. Maçta düdüğü Cihan Aydın çalacak.

Sarı-kırmızılı ekipte zorlu mücadele öncesi üç önemli isim kadroda yer alamayacak. Davinson Sanchez cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Trabzonspor cephesinde ise yalnızca Nwakaeme sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Bozokspor Çayeli deplasmanında iki puan bıraktı
Muhtemel 11’ler

Galatasaray: Uğurcan Çakır – Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs – Lemina, Torreira – Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz – Osimhen

Trabzonspor: Onana – Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç – Okay Yokuşlu, Folcarelli – Zubkov, Oulai, Augusto – Onuachu

