Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dev heyecan yaşanacak. Lider Galatasaray, namağlup serisini sürdürmek için sahaya çıkarken; ikinci sıradaki Trabzonspor, deplasmanda kazanarak zirve yarışına yeniden ortak olmayı hedefliyor.
Mücadele, 1 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul’daki Rams Park ev sahipliği yapacak. Maçta düdüğü Cihan Aydın çalacak.
Sarı-kırmızılı ekipte zorlu mücadele öncesi üç önemli isim kadroda yer alamayacak. Davinson Sanchez cezası nedeniyle forma giyemeyecek.
Trabzonspor cephesinde ise yalnızca Nwakaeme sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
Muhtemel 11’ler
Galatasaray: Uğurcan Çakır – Sallai, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs – Lemina, Torreira – Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz – Osimhen
Trabzonspor: Onana – Pina, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç – Okay Yokuşlu, Folcarelli – Zubkov, Oulai, Augusto – Onuachu