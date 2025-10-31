Ali Sami Yen Kimdir?

Ali Sami Yen (20 Mayıs 1886, Üsküdar - 29 Temmuz 1951, İstanbul), Türk futbolcu, teknik direktör ve spor yöneticisi. Edebiyatçı Şemseddin Sâmi'nin ikinci oğlu olan Ali Sami, Galatasaray SK'nin bir numaralı kurucusu ve ilk başkanıdır.

Hayatı

İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelen Ali Sami Yen'in babası meşhur ansiklopedist ve Osmanlı entelektüeli Arnavutluk'un Frashëri köyünden Şemseddin Sami Fraşeri'dir.

Galatasaray Lisesinde öğrenim gördüğü sırada, Moda'da İngilizlerden gördüğü futbolu okulda arkadaşlarıyla oynamaya başladı. Bir edebiyat dersinde, sınıf arkadaşlarıyla birlikte bir futbol kulübü oluşturmaya karar verdi. 1905 yılının Ekim ayında kurulan Galatasaray Spor Kulübü'nün bir numaralı kurucu üyesi oldu. 1906'da Galatasaray Lisesinden mezun oldu. Türkiye'deki ilk spor müzesi olan Galatasaray Müzesi'ni 1910 yılında kurdu, 15 yaşındayken spor yapmaya başladı. Türkiye İdman Cemiyetleri Örgütünün de kurucusudur.

1924 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türk kafilesinin başkanlığını yaptı. 1926-1931 yılları arasında Türkiye Millî Olimpiyat Komitesinin başkanlığı görevini yürüttü. Galatasaray'da 1905-1918 arasında 13 yıl, 1925'te 1 yıl olmak üzere iki dönemde 14 yıl başkan olarak hizmet verdi.

Millî Takımın Romanya ile yaptığı ilk maçta, ilk teknik adam olarak takımın başında Ali Sami Yen vardı. Ali Sami Yen memuriyet hayatını bitirdikten sonra komisyonculuğa başlamıştır. Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu Ali Sami Yen'in adı, takımın maçlarını oynadığı stadyuma verilmiştir. Ayrıca 2007 Aralık ayında inşasına başlanan ve içinde stad, spor salonu ve AVM olan komplekse de Ali Sami Yen Spor Kompleksi ismi verilmiştir. Ali Sami Yen 1951 yılında öldü.Galatasaray Beyoğlu Hasnun Galip Kulüp Merkezi'nden çıkan kortej, çelenkler eşliğinde taraftarlar ve ailesi ile birlikte Feriköy'e yürüdü ve Feriköy Mezarlığında toprağa verildi.

Hatırası

Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyuma Ali Sami Yen'in adı verilmişti.