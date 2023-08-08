Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Sloven temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda TSİ 22.00’de karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, mücadelenin oynanacağı Slovenya’ya ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havaalanında Galatasaraylı taraftarlar karşıladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcu, Ljubljana maçı öncesi Stozice Stadı’nda bugün TSİ 20.30’da basın toplantısı gerçekleştirecek. Sarı-kırmızılıların TSİ 21.00’de yağacağı antrenmanın da ilk 15 dakikası basına açık olacak. İHA