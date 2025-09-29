Hakem Clement Turpin, 30 Eylül Salı günü saat 22.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabakada düdük çalacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın hakemi Fransız Clement Turpin olarak açıklandı. Maç, 30 Eylül Salı günü saat 22.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanacak.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Turpin’in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek.

Dördüncü hakem Jeremy Stinat, VAR’da Jerome Brisard, AVAR’da ise Mathieu Vernice görev yapacak.

Clement Turpın Kimdir?

7 Mayıs 1982’de Fransa’nın Oullins kentinde doğan Turpin, 2010 yılında FIFA kokartı alarak kısa sürede UEFA’nın en üst düzey hakemleri arasına girdi.

Turpin, kariyerinde birçok önemli uluslararası turnuvada görev aldı. 2014 FIFA Dünya Kupası elemeleri ve 2018 Dünya Kupası’nda maç yöneten Fransız hakem, 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de düdük çaldı.

Türk Takımı Yönetti Mi?

Türk takımlarıyla da birçok kez karşılaşan Turpin, 2013’te Lazio – Trabzonspor, 2016’da Fenerbahçe – Braga, 2024’te ise Fenerbahçe – Manchester United maçlarını yönetmişti. Ayrıca, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda – Türkiye karşılaşmasında da görevdeydi.

Günümüzde Fransa Futbol Federasyonu bünyesinde görevine devam eden Turpin, 30 Eylül Salı günü Ali Sami Yen’de Galatasaray – Liverpool maçında sahada olacak.