Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup etmesinin ardından kazandığı para belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray, İngiliz devi Liverpool'u ağırladı. Sarı-kırmızılıların 1-0 kazandığı maçtaki tek golü 16. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray’ın Kasasına Ne Kadar Para Girdi?

Galatasaray'ın, Liverpool karşısında aldığı zaferin ardından kasası da doldu taştı. Cimbom, Liverpool'u 1-0 yenmesiyle birlikte UEFA tarafından verilen galibiyet priminin sahibi oldu. Galatasaray, İngiliz ekibini yenerek kasasına 2 milyon 100 bin euroluk bir primi kasasına koydu. Galatasaray'ın bu galibiyetle birlikte bu sezon Avrupa'dan elde ettiği gelir, 32 milyon 100 bin euroya ulaştı.