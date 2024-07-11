Galatasaray, 2024-2025 sezonu için hazırlıklarını sürdürüyor ve ilk hazırlık maçını 11 Temmuz Perşembe günü LASK Linz takımıyla oynayacak. Okan Buruk'un yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Avusturya'da düzenlenecek Summer Series Upper Austria'da boy gösterecek. Galatasaray'ın kamp kadrosunda yeni transfer Michy Batshuayi ile birlikte 36 futbolcu yer alıyor.

LASK Linz - Galatasaray hazırlık maçı 11 Temmuz Perşembe günü, saat 20.30'da Raiffeisen Arena'da gerçekleşecek. Maç, Sport Smart ve D-Smart Go platformlarından canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray'ın diğer hazırlık maçları ise şu şekilde planlanmıştır:

15 Temmuz Pazartesi 20.30 - Galatasaray - Fortuna Düsseldorf

18 Temmuz Perşembe 20.30 - Galatasaray - Trencin

24 Temmuz Çarşamba 20.30 - Galatasaray - Lecce

27 Temmuz Cumartesi 20.30 - Galatasaray - Parma