UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 heyecanı başladı. Türkiye'yi Devler Ligi'nde temsil eden Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, "Galatasaray maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk karşılaşmalarında oynanacak Eintracht Frankfurt – Galatasaray maçı, 18 Eylül 2025 Perşembe günü yer alacak.

Maç Saat Kaçta?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Almanya'daki Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak mücadelede yoğun taraftar desteği bekleniyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçları ve Eintracht Frankfurt deplasmanının TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor. Futbolseverler, ekran başında yerini alıyor.