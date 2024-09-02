Galatasaray, transfer döneminde önemli bir hamle yaparak, Napoli'nin yıldız futbolcusu Victor Osimhen'i gündemine aldı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılı ekip, Nijeryalı golcüyü transfer etmek için resmi görüşmelere başladı.

Osimhen'in, Napoli'den ayrılma isteği daha önce sıkça gündeme gelmişti. Chelsea ile de adı anılan oyuncu, Suudi Arabistan kulüpleriyle görüşmelerde bulunmuş ancak herhangi bir anlaşmaya varmamıştı.

Corriere dello Sport'un haberine göre, Galatasaray, Osimhen için Napoli ile bir kiralık anlaşması yapma peşinde. İddialara göre, Galatasaray, Napoli'nin yıllık 11 milyon euro maaşını tamamıyla üstlenmeyi teklif ederek, son dakika hamlesiyle oyuncuyu kiralamak istiyor. Görüşmelerin sürdüğü ve iki kulüp başkanlarının anlaşma sürecinde rol oynayacağı belirtiliyor.