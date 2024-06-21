Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı uzun forvet Roberts Blumbergs'i transfer ettiğini resmen açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Blumbergs ile 1 yıllık sözleşme imzalandı. Geçtiğimiz sezon Aris'te forma giyen Blumbergs, bu sezon sarı-kırmızılı formayı terletecek.

ROBERTS BLUMBERGS KİMDİR?

28 Nisan 1998 tarihinde Letonya’nın Ventspils şehrinde doğan Roberts Blumbergs, basketbol kariyerine doğduğu şehirde başladı. 15 yaşında BK Ventspils Augstskola takımıyla sahaya çıkan Blumbergs, burada 9 maçta forma giydi. Sonraki sezon Almanya'nın bölgesel liginde mücadele eden TSV Quakenbrueck'e transfer oldu. 2015/16 sezonunda Almanya ikinci ligi PRO-B’de Artland Dragons'a geçiş yaptı ve genç yaşta dikkat çekici performanslar sergiledi.

2016/17 sezonunda Bundesliga takımlarından SC Rasta Vechta ile anlaştı ancak sezon başında GBA Sparta Praha ile sözleşme imzalayarak Çekya Ligi'nde oynamaya başladı. Çekya'daki başarılı performansının ardından üniversite eğitimi için ABD’ye giden Blumbergs, Grand Canyon State Üniversitesi takımıyla NCAA’de iki sezon boyunca oynadı. İlk yılında 32, ikinci yılında ise 21 maçta forma giydi.

2019/20 sezonunda ülkesine dönen Blumbergs, Valmiera Glass VIA ve BK Liepaja takımlarında oynadı. 2021/22 sezonunda İspanya ikinci ligi LEB Gold’da Easycharger Palencia formasıyla 38 maçta 9.4 sayı, 4.7 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekti. 2022/23 sezonunda Romanya Ligi’nde BC CSU Sibiu forması giyen Blumbergs, burada 36 maçta 15.6 sayı, 5.8 ribaunt ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı.

Geçtiğimiz sezon Yunanistan'ın Aris takımına transfer olan Blumbergs, Yunan Ligi’nde 27 ve EuroCup’ta 13 maçta oynadı. Yunan Ligi'nde 9.0 sayı, 3.1 ribaunt ortalamalarıyla dikkat çekti ve %53.6 saha içi isabeti, %45.3 üç sayılık isabet oranlarıyla sezonu tamamladı.

GALATASARAY’DA YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Roberts Blumbergs’in transferiyle Galatasaray, pota altında önemli bir güç kazandı. Yeni sezonda taraftarların büyük beklentilerle izleyeceği Letonyalı forvet, takıma önemli katkılar sunması bekleniyor.