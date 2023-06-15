2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün hayatının anlatıldığı “Gazi’m Şehit Oldu” isimli belgeselin galası yapılacak.

Belgesel galası Sarıkaya Sarızeybek Kültür Merkezi Şehit Yılmaz Gündüz Sinema Salonunda 19 Haziran 2023 Pazartesi günü saat 20.00’da düzenlenecek.

KAYMAKAMDAN DAVET

Sarıkaya Kaymakamı Samet Serin, belgesel galasına herkesi davet etti. Kaymakam Serin, “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün hayatının anlatıldığı “Gazi’m Şehit Oldu” isimli belgeselimizin galasına tüm halkımız davetlidir” diyerek galaya tüm vatandaşları davet etti.

HİKÂYESİ BELGESELLEŞTİRİLDİ

Kocaeli'nde çekimlerine başlanan belgeselin devamı Sarıkaya ilçesinde çekildi.

Belgeselin proje başkanlığını Sarıkaya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, senarist ve yönetmenliğini Abdullah Düğer, proje koordinatörlüğünü de Gökhan Özkan yaptı.

2017 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde yürütülen önleyici güvenlik faaliyeti sırasında terörist unsurlarla sağlanan temasta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün hikâyesi belgesel olarak ele alındı.

Sarıkaya Kaymakamlığı himayesinde hayata geçirilen belgeselin çalışmaları tamamlanarak galasının yapılacağı söylendi. Melike Aslı Arslan